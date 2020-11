Seit Samstagabend steht nun fest, dass Joe Biden der nächste Präsident der USA wird. Ja, das ist auch ein Mann. Trotzdem geht mit dieser Wahl eine Frau in die Geschichte ein: Kamala Harris.

Sie ist die erste Frau und die erste schwarze US-Amerikanerin, die Vize-Präsidentin des Landes wird. Ihre Eltern kommen aus Jamaika und Indien. Auch das gab es noch nie: Eine Vize-Präsidentin mit Vorfahren aus dem Süden von Asien.

"Auch wenn ich die erste Frau in diesem Amt sein mag, werde ich nicht die letzte sein", sagte Kamala Harris am Samstag in einer Rede. "Denn jedes kleine Mädchen, das heute Nacht zuschaut, sieht, dass dies ein Land der Möglichkeiten ist."