Doch jetzt sind die Straßen leer. Es sind kaum Autos und Menschen unterwegs, die Geschäfte sind geschlossen. So sieht es während der Corona-Krise an vielen Orten auf der Welt aus. New York ist jedoch besonders schlimm vom Coronavirus betroffen. In der Stadt leben viele Millionen Menschen und das Virus hatte sich erst unbemerkt ausgebreitet. Besonders in den ärmeren Teilen der Stadt sind viele Menschen krank geworden und auch gestorben.

"Danke an die, die für unsere Leben kämpfen", steht auf einer riesigen Anzeigetafel. Viele New Yorker applaudieren abends für die Helfer in der Krise. Sie versuchen, sich und anderen Mut zu machen. "New York und die New Yorker Seele werden sich davon wieder erholen, da bin ich mir ziemlich sicher", sagt ein Musical-Darsteller aus New York. Er singt jeden Abend aus seinem Fenster.