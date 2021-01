Am Mittwoch war eine Tora im deutschen Bundestag zu sehen. Dort treffen sich normalerweise Politikerinnen und Politiker, um etwa über Gesetze zu beraten. Diesmal aber kamen sie zusammen, um an den Holocaust zu erinnern. Damit ist der Mord an mehreren Millionen Juden gemeint. Sie wurden während der Herrschaft der deutschen Nationalsozialisten vor etwa 80 Jahren umgebracht. Die Nationalsozialisten verfolgten und töteten damals Menschen, die anders dachten als sie oder deren Glaube ihnen nicht passte.

Die Tora im Bundestag ist schon sehr alt. Sie wurde deswegen repariert. Am Mittwoch wurde sie im Bundestag komplett fertiggestellt. Das Ganze soll zeigen: Heute ist es dem Staat wichtig, jüdisches Leben in Deutschland zu schützen.