An jedem dieser Löschwasserteiche gibt es eine Saug-Stelle. Dort führt eine Leitung in den Teich, an deren Ende ein Schlauch angeschlossen werden kann. So hat die Feuerwehr Wasser zum Löschen.

Doch auch ein Löschteich muss ab und zu mal überprüft werden. Im Bundesland Thüringen sollen viele alte Löschteiche jetzt erneuert werden. Im letzten Jahr hatte dort ein Stück Wald gebrannt und musste gelöscht werden. Falls das wieder passiert, möchte man vorbereitet sein.