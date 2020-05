Der Künstler Michael Fischer-Art hat sich das ausgedacht. Der mit Luft gefüllte Panzer erinnert an die Sinnlosigkeit von Kriegen und steht für den Frieden. Deswegen schmückte der Panzer auch genau am Freitag den Platz in Berlin. Denn an dem Tag wurde in vielen Ländern daran erinnert, dass vor 75 Jahren in Europa ein schlimmer Krieg zu Ende ging: der Zweite Weltkrieg.