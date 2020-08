Irgendwann kommt unser Planet da nicht mehr mit. Umweltschützer haben ausgerechnet, dass am Samstag all das verbraucht sein wird, was die Erde in einem Jahr erneuern kann. Für den Rest des Jahres leben wir also von Reserven.

In diesem Jahr ist das aber drei Wochen später als im letzten Jahr. Das gab es schon lange nicht. Es liegt an der Corona-Krise. Die meisten von uns waren viel zu Hause und sind etwa nicht in den Urlaub geflogen. Deshalb wurden auch weniger Rohstoffe verbraucht, erklärt eine Expertin.