Manchmal geht es aber auch darum, sich ein bisschen besser kennenzulernen, zum Beispiel wenn in einem Land jemand ein Amt neu übernommen hat. Das ist jetzt in den Vereinigten Staaten von Amerika der Fall. Joe Biden arbeitet seit ein paar Tagen als neuer Präsident dort im Weißen Haus in Washington.

Jetzt hat er mit der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel schon mal telefoniert. Und sie hat direkt ihn nach Deutschland eingeladen. Das mit dem Besuch kann aber noch dauern, wegen Corona sind solche Reisen gerade schwierig.