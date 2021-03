Aber was bedeutet ein blaues Licht an einer Ampel? Das fragen sich in der Stadt Hildesheim gerade Leute, die mit dem Rad unterwegs sind. Denn an einer Kreuzung leuchtet neuerdings ein viertes Licht blau an einer Ampel für Radfahrer. Hildesheim liegt im Bundesland Niedersachsen.

Eine Mitarbeiterin der Stadt kennt die Lösung des Rätsels. Blau zeige: Die Ampel-Anlage hat erkannt, dass jemand wartet. Gleich soll es grün werden. An der Kreuzung soll es häufiger Probleme gegeben haben. "Die Radfahrer mussten sich immer mit den Autos eine Spur teilen und konnten nicht vorne zur Ampel durchkommen." Da habe ein Planer den Vorschlag mit der blauen Leuchte gemacht.