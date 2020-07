Die Wellen im Radweg sehen komisch aus, sind aber so gewollt. Foto: Matthias Balk/dpa

Was ist denn da schief gelaufen? Nichts! "Das sieht natürlich kurios aus und schön ist es nicht", gibt eine Mitarbeiterin der zuständigen Behörde im Bundesland Bayern zu. "Aber das ist kein Planungsfehler, das ist schon so gewollt."

Sie erklärt: Auf dieser kurzen Strecke sind mehrere Auffahrten für Traktoren. Damit die Bauern von der Straße ohne Probleme auf die Felder kommen, darf der Radweg nicht niedriger sein als die Straße.

Er kann aber auch nicht einfach überall hoch sein. Denn in dieser Region gelten spezielle Regeln, weil es dort häufiger Überschwemmungen gibt. Wer an einer Stelle Erde aufschüttet, muss deshalb die Menge an einer anderen Stelle wegnehmen, damit das Wasser sich nicht staut. Deshalb sind die Radfahrer nun ein Stück auf Wellen unterwegs.