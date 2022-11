Name: Josef Mohr

Geburtstag: 10. Januar 1950

Geburtsort: Heidelberg-Ziegelhausen

Ausbildung: 1969 Abitur am Kurfürst-Friedrich-Gymnasium in Heidelberg, Priesterseminar in Freiburg, am 25. Mai 1977 Priesterweihe in Freiburg

Laufbahn: Zwei Jahre Kaplan in Mannheim, 1979 Pfarrer in Hemsbach, seit 1992 Pfarrer von Heidelberg-Neuenheim, seit 2007 auch Pfarrer von Heidelberg-Handschuhsheim.

Besondere Leidenschaften: Literatur und Theater (Keine Predigt ohne Buchtipp), moderne sakrale Kunst

Bonmot: "Die wahren Feinde des Glaubens sind die Trivialisierung und die Banalisierung."

Verabschiedung: Sonntag, 20. November, 18.30 Uhr in St. Raphael in Neuenheim. Am Samstag, 19. November, 17 Uhr, gibt es ein Abschiedskonzert in St. Raphael mit Bezirkskantor Markus Uhl.