Anreise: Wer mit dem eigenen Transportmittel anreist und nicht durch ganz England fahren will, kann auch direkt von Amsterdam bis Newcastle mit der Fähre fahren. Schneller ist es über Dover, www.dfds.com; Direktflüge von Frankfurt gibt es entweder nach Newcastle oder Edinburgh.

Übernachten: Stablewood Cottages hat an verschiedenen Locations gemütliche, gut ausgestattete Selbstversorger Cottages – entweder direkt am Strand oder ganz in der Nähe von Bamburgh Castle, www.stablewoodcoastalcottages.com

Unbedingt machen: Harry-Potter-Fans wollen zu Alnwick Castle. Und verschiedene Touren machen einen Besuch dieses beeindruckenden Schlosses für alle interessant (www.alnwickcastle.com). Bamburgh Castle sucht nicht nur von der Lage her seinesgleichen. Neben dem Besuch der stattlichen Burg auch einen Strandspaziergang einplanen. Wer hier mal ganz alleine sein will, kann beispielsweise im Uhrenturm schlafen (www.bamburghcastle.com). Zwischen Birdoswald und Vindolanda ist der Hadrianswall am besten erhalten. Unbedingt zum Skymore Gap wandern – von hier hat man den schönsten Blick über die Mauer (www. vindolanda.com).

Weitere Informationen gibt es unter www.yournorthumberland.co.uk