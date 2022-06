Anreise: Mit dem Zug reist man nach Livorno, Savona, Nizza oder Toulon, wo Fähren nach Korsika starten. Lufthansa und Eurowings bieten Direktflüge aus mehreren deutschen Städten nach Bastia an. Vom Gare Routière in Bastia fahren täglich Busse nach Solenzara. Infos: www.rapides-bleus.com/bastia-porto-vecchio

Einreise: Urlauber aus Deutschland, die nicht vollständig geimpft sind, benötigen einen aktuellen negativen Corona-Testnachweis und müssen außerdem eine entsprechende Erklärung ausgefüllt haben. Das gilt ab einem Alter von 12 Jahren. Infos: www.visit-corsica.com/de

Reisezeit: Canyoning-Agenturen bieten ihre Touren meist von April bis Oktober an. Im Juni sind die Bedingungen in der Regel optimal: Die Flüsse führen viel Wasser und werden noch nicht von Tourgruppen überrannt.

Übernachten: Als Basislager bieten sich der Badeort Solenzara an der Ostküste und das Bergdorf Zonza in der Region Alta Rocca an. In beiden Orten gibt es diverse Hotels und Herbergen.

Informationen: Agence du Tourisme de la Corse, 17 Boulevard du Roi Jérôme 20181 Ajaccio Cedex 01, Korsika (Website: www.visit-corsica.com/de)