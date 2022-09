Trauergottesdienst für Tiere

Am 13. November um 16 Uhr bietet die Kirche St. Albert in Saarbrücken-Rodenhof einen Gottesdienst für Menschen an, die um ihr Tier trauern. Der Gottesdienst wird live über YouTube übertragen. Die trauernden Besitzer können im Vorfeld Fotos ihres verstorbenen Tieres schicken, diese werden in den Gottesdienst eingebaut.

Informationen: https://www.katholisch-malstatt.de oder über Christine Mick, +49 151 54706450, christine.mick@katholisch-malstatt.de.