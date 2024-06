hn lichterfest kasten

> Einen Logenplatz für das Lichterfest bietet das Theaterschiff, das ebenfalls einlädt. Obwohl vom Veranstalter nicht offiziell angefragt, bieten die Theatermacher Tobias Frühauf und Philipp Wolpert ein Programm, auch mit dem Faktor Kultur. Am Donnerstag gibt es ab 20 Uhr ein "Theaterkonzert" nach Kafka (RNZ berichtete), am Freitag steigt von 12 bis 16 Uhr eine After-Work-Party; der Eintritt ist frei, Drinks gibt es an der Theaterbar, und "Django" verwöhnt mit Balearic Beats. Am Samstag ist von 12 Uhr bis Mitternacht, ebenfalls bei freiem Eintritt, das Nachwuchskollektiv der Heilbronner DJ-Szene "Kalopsia" zu erleben. Dann wird das Theaterschiff zum Dancefloor, mit einem musikalischen Mix aus House, Deep House, Liquid Drum and Bass. (bfk)