Zur Person: Harald Schmidt wurde am 18. August 1957 in Neu-Ulm geboren, wuchs in Nürtingen auf und studierte Schauspiel in Stuttgart.

Nach einem Engagement am Theater Augsburg wechselte er 1984 zum Düsseldorfer Kom(m)ödchen und machte sich dort einen Namen als Kabarettist. Seine erste Fernsehreihe "MAZ ab!" bekam er 1988.

Der Kult kam mit der 1995 gestarteten "Harald-Schmidt-Show". 2014 verabschiedete er sich als Late-Night-Talker mit den Worten: "Fantastische 19 Jahre! Ihnen alles Gute und schönen Abend."