> Der Zonta Club Heidelberg Kurpfalz wurde vor 50 Jahren gegründet, er ist Mitglied eines weltweiten Netzwerks von rund 30.000 berufstätigen Frauen. Vor 15 Jahren hat der Club in Zusammenarbeit mit dem Caritasverband Heidelberg ein eigenes Sozialprojekt entwickelt und den Hilfsfonds "Altersarmut und Frauen" gegründet, um in Härtefällen unbürokratisch und schnell helfen zu können. Rund 250.000 Euro konnten inzwischen ausgeschüttet werden, auch der Erlös des Abends im DKFZ ging an diesen Fonds. Mittel daraus können beantragt werden, wenn alle staatlichen Hilfen ausgeschöpft sind; über 500 Frauen haben davon bereits profitiert. Mal sei es eine Gleitsichtbrille, mal eine Fahrkarte für die Bundesbahn, wie Schatzmeisterin Petra Frank-Herrmann erklärte. Da die Caritas den Fonds kostenfrei verwaltet, gehen alle Spenden in voller Höhe an Bedürftige. (sal)