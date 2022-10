> Hans-Peter Wild wurde am 16. Juni 1941 als Sohn des Unternehmerpaares Rudolf und Leonie Wild in Heidelberg geboren. Mit seinem jüngeren Brüder Rainer wuchs er in Eppelheim auf.

> Das Studium von Rechtswissenschaft und Betriebswirtschaftslehre absolvierte er neben Heidelberg und Mannheim auch in Paris und Cambridge. Als promovierter Jurist verantwortete er zunächst die Geschäftsfelder Mineralöl und Reederei bei einem Bremer Chemieunternehmen.

> 1974 stieg er in Eppelheim ins Unternehmen seiner Eltern ein. Die von ihnen 1931 gegründeten Rudolf-Wild-Werke baute er zu einem internationalen Familienkonzern aus.

> Das Geschäftsfeld der natürlichen Lebensmittelzutaten sowie der Fruchtzubereitungen verkaufte er 2014 an den US-Konzern Archer Daniels Midland (ADM).

> Die 1969 gegründete Getränkemarke Capri-Sonne – seit 2017 Capri-Sun – blieb in seinem Eigentum, ebenso das auf Getränkeverpackungen spezialisierte Technologieunternehmen Indag.

> Capri-Sun beschäftigt heute in Eppelheim rund 700 Mitarbeiter.

> Hans-Peter Wild ist Ehrensenator der Universitäten Heidelberg und Mannheim. Förderprogramme unterstützt er auch an anderen Hochschulen. 2006 ernannte ihn Eppelheim zum Ehrenbürger.

> Beteiligungen hält er an diversen Unternehmen, auch der Biotechnologie. Er besitzt zwei Luxushotels in Salzburg. 2017 kaufte er den französischen Rugby-Erstligaverein Stade Français Paris.

> HPW – so seine Abkürzung – lebt im schweizerischen Zug, am Sitz seiner Unternehmenszentrale. Er hat zwei erwachsene Söhne.

> Das US-Magazin Forbes schätzt sein Vermögen auf 3,1 Milliarden US-Dollar und führt ihn auf Platz 890 der reichsten Menschen dieser Welt (Stand 22. Oktober 2022). fre