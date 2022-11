Der Weihnachtsmarkt dauert von Dienstag, 22. November, bis Donnerstag, 22. Dezember, und ist täglich von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Am 3. Dezember ist der Markt anlässlich des Weihnachts-Night-Shoppings bis 23 Uhr und am 4. Dezember, aus Anlass des Gedenktages der Zerstörung von Heilbronn, nur bis 19 Uhr geöffnet. Die erste Stadtführung mit dem Käthchen findet am 16. November, 16 Uhr, statt. Weitere Termine und Infos unter www.heilbronn.de/stadtfuehrungen Die "Charity-Hütte" in der Fleiner Straße wird abwechselnd von Heilbronner Vereinen, Schulen und gemeinnützigen Einrichtungen bewirtschaftet und ist zu den Öffnungszeiten des Weihnachtsmarkts geöffnet. Weitere Infos unter www.kaethchen-weihnachtsmarkt.de