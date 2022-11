> Die Tabakfabrik Ebner & Kramer verkaufte mindestens acht verschiedene Mischungen mit jeweils unterschiedlichen Aromen und phantasievollen Namen wie "Weiße Perle", "Vinetta" oder "Portorico". Eine der meist vertriebenen "shags" war "Spökenkieker Diamant", eine Mischung aus "feinster Virginia Auslese", in Vorkriegszeiten mit einem Anteil von 20 Prozent ausländischem Tabak. Eine andere Mischung trug den Namen "Orient-Krone", ein Hinweis, dass zum üblichen Virginia-Tabak die Sorte "Orient" aus der Türkei oder Griechenland beigemischt war. In Kriegszeiten stellte Schöler in der Hauptsache "Krüll-Tabak" (Erfindername) her, der ausschließlich aus inländischem Tabak bestand, mittelfein bis grob (1,5 bis 3 mmm) geschnitten, aromatisiert und in Tüten verpackt wurde. Eine Dose Feintabak wurde für zehn, eine Tüte Krüll-Tabak für fünf RM verkauft. (aot)