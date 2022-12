HINTERGRUND

Mehr als 140 Millionen Menschen weltweit sollen den Spielfilm "E.T. – Der Außerdirdische" (Originaltitel: "E.T. – The Extraterrestrial") gesehen haben, der vor 40 Jahren in die Kinos kam. Davon laut Filmförderungsanstalt etwa 7,8 Millionen Kinobesucher in Deutschland.

In der Liste der inflationsbereinigt kommerziell erfolgreichsten Filme, also unter Berücksichtigung der steigenden Ticketpreise, liegt "E.T." laut Box Office Mojo bis heute auf Platz vier.

Er reiht sich hinter dem Melodram-Klassiker "Vom Winde verweht" von 1939, dem Sci-Fi-Märchen "Krieg der Sterne" von 1977 (Titel inzwischen auch "Star Wars: Episode IV – Eine neue Hoffnung") und der Musicalverfilmung "The Sound Of Music" von 1965 ein (deutscher Titel: "Meine Lieder – meine Träume").