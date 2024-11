> Sichere Wege für Radler: 33 Maßnahmen listet das Radverkehrskonzept von Rauenberg auf. Über die einzelnen Punkte muss der Gemeinderat noch gesondert beraten.

> Bessere Route nach Dielheim: Unter anderem soll eine direkte Radverkehrsverbindung zwischen Dielheim erreicht werden, indem zwischen den Kreiseln Stockwiesen, Talstraße und Wieslocher Straße der gemeinsame Geh- und Radweg fortgeführt wird. Die Fahrbahn der nördlichen Talstraße soll auf Kosten breiterer Gehwege verengt werden. Im Gespräch ist auch eine teilweise Ausweisung als Fahrradstraße.

> Weitere Fahrradstraßen könnten in Teilen der St. Michael-Straße, in der Schönbornstraße, den Eckertswiesen, der Bahnhofstraße, Im Brühl und in der Pfarrgartenstraße ausgewiesen werden.Dies ist auch für die Nord-Süd-Verbindung in Rotenberg über Heiligenwiesen und Weiherstraße angedacht. Parallel zur Straße Hofäcker ist der Neubau eines Radwegs vorgesehen.

> Malschenberg: Schlaglöcher erschweren das Fortkommen auf der Römerstraße, dort soll der Fahrbahnbelag verbessert werden. Querungshilfen über die Kreisstraße 4169 sollen angestrebt werden. Piktogramme sollen am rechten bergaufführenden Fahrbahnrand der Letzenbergstraße sensibilisieren. Die Priorität dafür gilt im Radverkehrskonzept als "hoch". Mittlere Priorität hat die Verbreiterung des Zweirichtungs-Radwegs zwischen Malschenbergs südlichem Ortsausgang und dem Wegkreuz auf 2,50 Meter.

> Der Mitfahrerparkplatz Wiesloch- Rauenberg soll an das Radwegenetz angebunden werden, damit Pendelnde die Möglichkeit erhalten, dort zwischen Rad und PKW zu wechseln. Im Zuge dessen sollen beidseitig der Wieslocher Straße Radpiktogramme aufgebracht werden.

> Im ganzen Stadtgebiet sollen ausreichend Fahrradabstellanlagen verwirklicht werden. Dafür können auch PKW-Stellplätze umgewandelt werden.