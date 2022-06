ALICE COOPER

Geboren am 4. Februar 1948 als Vincent Damon Furnier. 1968 gründet er in Los Angeles die Alice Cooper Band. "Billion Dollar Babies" erreicht 1973 in den USA und England die Spitze der LP-Charts. Cooper diente als Vorlage für Frank-N-Furter in "The Rocky Horror Picture Show". Der Sänger ist Vorsitzender der christlichen Solid Rock Foundation und lebt mit