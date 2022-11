Anfahrt: Mit dem eigenen Auto von Diyarbakir kommend geht es über die D 950 oder aus Richtung Sanliurfa über die D 400/E 90. Die Weiterreise nach Hasankeyf erfolgt über die D 380 und D 955. Autobahnen in der Türkei sind mautpflichtig, Straßen, die mit D gekennzeichnet sind, nicht. Der kleine Flughafen in Mardin wird von Ankara, Istanbul und Izmir aus angeflogen. Innerhalb Mardins verlässt man sich am besten auf den öffentlichen Nahverkehr und die vielen kleinen Minibusse und Taxis.

Sicherheit: Derzeit ist die Sicherheitslage vergleichsweise ruhig, Reisende sollten sich jedoch gut informieren und auf dem Laufenden bleiben. Unterwegs trifft man häufig auf militärische Kontrollposten, Touristen werden auf den Hauptstraßen jedoch meistens umstandslos durchgewunken. Ausweichen auf kleine Nebenstraßen und das Verweilen oder gar Fotografieren in der Nähe von Kontroll- und Grenzposten sind dagegen keine gute Idee. In politische Diskussionen sollte man sich ebenfalls nicht verwickeln lassen.