Zur Person Sören Michelsburg

Sören Michelsburg wurde 1988 in Reutlingen geboren. Nach Heidelberg kam er, um Politik- und Wirtschaftswissenschaft sowie evangelische Theologie auf Lehramt zu studieren. Seit 2017 arbeitet er an einer Gemeinschaftsschule in Bad Rappenau. Privat treibt er viel Sport – vor allem als Triathlet – und kocht gerne.

SPD-Mitglied ist Michelsburg seit 2010. 2019 wurde er erstmals in den Gemeinderat gewählt, davor war er fünf Jahre Bezirksbeirat in Handschuhsheim. Seinen bislang größten Auftritt hatte er, als er 2022 als Oberbürgermeister-Kandidat der SPD antrat – und immerhin 13,5 Prozent der Stimmen erhielt. Ambitionen, 2026 Landtagskandidat zu werden, hegt er nicht, wie er gegenüber der RNZ betont: "Nein! Ich habe immer klar gesagt, dass ich für die Stadtpolitik brenne."