> Name: Rico Vogel

> Alter: 55

> Heimatort: Buchen

> Wohnort: Unterneudorf

> Beruf: Werkzeugmachermeister

> Mitglied in diesen Vereinen: Kultur- und Heimatverein Unterneudorf, Freiwillige Feuerwehr Unterneudorf, TSV Hollerbach

> Das mag ich besonders an Buchen: Buchen ist eine schöne Stadt, die eine tolle Lebensqualität bietet. Mir gefallen die Altstadt, die Einkaufsmöglichkeiten und die Angebote zur Naherholung in der Stadt und den Ortsteilen. Besonders schätze ich in Buchen das harmonische Miteinander, die Traditionen und Bräuche, die gelebt werden.

> Das fehlt in Buchen: Alles in allem bin ich in Buchen zufrieden. Einzig würde ich mir in den Ortsteilen eine bessere mobile Netzabdeckung wünschen.

> Mein Lieblingsplatz: Mein Lieblingsplatz ist mein Zuhause. Besonders gerne bin ich im Garten und auf der Terrasse. Von da aus genieße ich gerne den Blick ins Tal und über die Bulau in Richtung Buchen.