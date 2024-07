> Name: Renate Mackert

> Alter: 75

> Heimatort: Hainstadt

> Wohnort: Oberneudorf (seit 1952)

> Beruf: pensionierte Lehrerin an der Grund- und Hauptschule Hettingen

> Mitglied in diesen Vereinen: Heimatverein Oberneudorf, FG "Hettemer Fregger", Reit- und Fahrverein Buchen, VfB Heidersbach, Kirchenchor Hollerbach-Oberneudorf, Team Seniorentreff Hollerbach-Oberneudorf, Förderverein Baulandschule Hettingen

> Das mag ich besonders an Buchen: Die gute Zusammenarbeit und Hilfsbereitschaft in der Oberneudorfer Dorfgemeinschaft mit all ihren Gemeinschaftsleistungen, das kleine Schwätzchen beim Einkaufen in Buchen, die wöchentliche Kaffeestunde im "Prinz Carl", die kulturellen Veranstaltungen, die ärztliche Versorgung und besonders, dass wir noch ein Krankenhaus haben.

> Das fehlt in Buchen: Ein gut sortiertes Wäschegeschäft für Jung und Alt, ärztliche Notfallversorgung für Kinder und Erwachsene.

> Mein Lieblingsplatz: In unserem Garten mit den Enkeln, mit Blick auf unsere Pferde und die Bienen.