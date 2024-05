> Name: Katja Steimer-Lutz

> Alter: 42

> Heimatort: Buchen

> Wohnort: Hettingen

> Beruf:Mitarbeiterin im Außendienst und selbstständig in der Gastronomie

> Mitglied in diesen Vereinen: Schriftführerin des FC Viktoria Hettingen, Aktivgemeinschaft Buchen

> Das mag ich besonders an Buchen: Buchen hat für mich die genau perfekte Größe, wir haben alles Nötige, was man braucht, die meisten Dinge lassen sich auf kurzen Wegen besorgen oder erledigen, und man kennt sich einfach untereinander. Wir haben viele Festlichkeiten, die Jung und Alt zusammenkommen lassen wie die Faschenacht, Schützenmarkt, Open-Air-Kino, Weihnachtsmarkt, Wochenmarkt usw.

> Das fehlt in Buchen: Ausgehmöglichkeiten und Programm für junge Leute (und damit meine ich nicht mich ...), bessere Anbindungen an den öffentlichen Nahverkehr und wieder mehr Leben in der Innenstadt.

> Mein Lieblingsplatz: Marktplatz in Buchen - wunderschöne Gebäude und als Highlight unser Brunnen. Ich finde, dieser Platz lädt immer zum Verweilen ein!