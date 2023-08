> Name: Jan Pascal Stieber, Künstlername: Jan Pascal

> Alter: 48

> Heimatort: Buchen-Ost

> Wohnort: Buchen-Ost (1975 bis 1989, 1999 bis heute)

> Beruf: Gitarrist und Komponist

> Mitglied in diesen Vereinen: Welt-Musik-Stadt-Buchen

> Das mag ich besonders an Buchen: In Buchen ist die Musik. Wenn ich von Konzerten aus Granada, Bozen oder London zurückkomme, finde ich sie hier: die Stille, in der schon alle neue Musik anklingt.

> Das fehlt in Buchen: Kultur- und Konzertveranstaltungen abseits von Faschenacht und Schützenmarkt. Also veranstalte ich sie seit 2004 selbst.

> Mein Lieblingsplatz: Ich empfehle tägliche Spaziergänge im Stadtwald, Stürzenhardter Brückle und Wartturm mit dem Sundowner vor der Odenwald-Arena.