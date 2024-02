> Name: Isabell Arnstein

> Alter: mittelalt und 80 Kilo

> Heimatort: Weilbach

> Wohnort: Buchen seit 2014

> Beruf: Lehrer

> Mitglied in diesen Vereinen: Bezirksmuseum, Unsere Sprachheimat, HVV Mudau, Heimatverein Hettingen, Heimatverein Weilbach, TSV Buchen, Golfclub Glashofen-Neusaß, Freundeskreis des Kurpfälzischen Museums, Männergesangsverein Weilbach, Dachverband der Dialekte BW, Förderverein Schwäbischer Dialekt, Arbeitskreis Heimatpflege im RP Karlsruhe, Förderverein NOK-Kliniken, Förderverein ZGB, Förderverein Wimpina-Grundschule

> Das mag ich besonders an Buchen: In Buchen ist alles am Ort, was man als Basisversorgung für das tägliche Leben braucht. Ich fühle mich in Buchen sehr wohl, weil es hier ein Grundvertrauen untereinander gibt.

> Das fehlt in Buchen: Buchen ist halt einfach ein bisschen ab vom Schuss. Es kommt hier niemand "mal zufällig vorbei" und weitet einem den Horizont. Das muss man alles selbst aktiv angehen. So vermisse ich die Nähe zu einer größeren Stadt mit mehr Möglichkeiten schon. In der Innenstadt zu verweilen ist mangels Cafés/Einkehrmöglichkeiten auch nicht so einfach.

> Mein Lieblingsplatz: meine Badewanne