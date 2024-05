> Name: Helga Schwab-Dörzenbach

> Alter: 55

> Heimatort: Hettigenbeuern

> Wohnort: Hettigenbeuern (seit Geburt)

> Beruf:Verwaltungsbeamtin im Buchener Rathaus und freie Mitarbeiterin der beiden Tageszeitungen

> Mitglied in diesen Vereinen: Heimatverein Hettigenbeuern, Sportverein Hettigenbeuern, Frauengemeinschaft Hettigenbeuern, Gesangverein "Harmonie" Hettigenbeuern, Musikverein "Heddebörmer Musikanten", Singkreis Hettigenbeuern, Schwimmbadfreunde Heddebör, FG "Götzianer" und Heimatverein Stürzenhardt

> Das mag ich besonders an Buchen: Eigentlich alles! Die Begegnungen mit den Menschen sind mir das Wichtigste. Daneben sind es die Wald- und Wanderwege in Heddebör, die Vereinsvielfalt, die das Miteinander so lebendig macht, und die fünfte Jahreszeit.

> Das fehlt in Buchen: Fachärzte werden immer rarer ...

> Mein Lieblingsplatz: Ganz Heddebör im "Tal der Liebe".