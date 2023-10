> Name: Dominik Rechner

> Alter: 32

> Heimatort: Reisenbach

> Wohnort: Buchen

> Beruf: Redakteur

> Mitglied in diesen Vereinen: TV Reisenbach, FC-Bayern-Fanclub Höpfingen 1982.

> Das mag ich besonders an Buchen: Die Nähe zu Wald und Wiesen. Es gibt gute Restaurants, und für den täglichen Bedarf sind alle Einkaufsmöglichkeiten vorhanden.

> Das fehlt in Buchen: Eine lebendige Innenstadt. Außer bei bestimmten Veranstaltungen, wie z. B. dem Altstadtfest in diesem Jahr oder Fastnacht, ist in der Innenstadt nichts los. Es fehlen auch ein Café oder ein gutes Restaurant am Marktplatz und ein Kino.

> Mein Lieblingsplatz: im Wald und im Biergarten oder Restaurant