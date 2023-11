> Name: Christoph Braun

> Alter: 38

> Heimatort: Großsanktnikolaus (in der Region Banat in Rumänien)

> Wohnort: Hettingen (seit 1991)

> Beruf: Maschinen- und Anlagenführer

> Mitglied in diesen Vereinen: Deutsches Rotes Kreuz

> Das mag ich besonders an Buchen: Dass es hier recht ruhig und gemütlich zugeht, und wir verschont geblieben sind von dem ganzen überbordenden Zeug aus der Großstadt. Schön ist, dass hier einkaufstechnisch alles da ist, was man so braucht. Am Abend oder am Wochenende freue ich mich auf Musikveranstaltungen in Buchen und Hettingen, am liebsten schön bunt gemischt.

> Das fehlt in Buchen: Das Kulturangebot ist leider sehr überschaubar. Da würde ich mir schon ein paar Musical- oder Theateraufführungen mehr wünschen.

> Mein Lieblingsplatz: Unser heimischer Garten. Wir haben ein riesengroßes Grundstück, da gibt es immer was zu tun, und auch zum Entspannen gibt es hier schöne Ecken.