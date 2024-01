> Name: Bernd Leis

> Alter: 55

> Heimatort: Buchen

> Wohnort: Buchen

> Beruf: Konditormeister. Beruflich tätig bin ich aber seit Jahren als Lebensmittelkontrolleur im Dienste des Landratsamts.

> Mitglied in diesen Vereinen: FC Viktoria Hettingen

> Das mag ich besonders an Buchen: Die Infrastruktur. Ich finde, wir haben hier alles, was man zum täglichen Leben so braucht, also Lebensmittel, Bäcker, Metzger. Auch die vielfältigen Schulen und die ärztliche Versorgung sind hier sehr gut.

> Das fehlt in Buchen: Die kulturellen Angebote hätten noch deutlich Luft nach oben. Hier sind die Gastspiele der Badischen Landesbühne zwar sehr schön, aber auch sehr selten. Unsere moderne Stadthalle wird gerade für solche Zwecke viel zu wenig genutzt.

> Mein Lieblingsplatz: Der Wartturm. Hier ist der tolle Blick auf die Stadt zu jeder Jahreszeit ein Genuss. Aber auch den Turm selbst mag ich sehr gern. Ich habe ihn – wie sicherlich viele andere Hobbymaler auch – schon in vielen Varianten gemalt.

