> Name: Anke Kemmerer

> Alter: 60

> Heimatort: Buchen

> Wohnort: Buchen

> Beruf: Bankkauffrau. In diesem Beruf arbeite ich aber längst nicht mehr. Ich bin seit mittlerweile 17 Jahren Jugendbegleiterin am Burghardt-Gymnasium und Buchener Stadtführerin. Das macht mir sehr viel Freude!

> Mitglied in diesen Vereinen: FG "Narrhalla", Verein Gesunde Ernährung, TSV Buchen und Verkehrsverein

> Das mag ich besonders an Buchen: die reizvolle Innenstadt, die "Alla Hopp!"-Anlage, das viele Grün in und rund um Buchen und natürlich den Schützenmarkt und die fünfte Jahreszeit. Und was mir ganz besonders gefällt ist, dass man sich in der Kernstadt kennt, stehen bleibt, wenn man sich sieht, und sich die Zeit für ein kleines Schwätzchen nimmt.

> Das fehlt in Buchen: Ein Café bzw. Ein Gasthaus mitten in der Fußgängerzone mit ausreichend Sitzplätzen im Außenbereich. Dieses Lokal sollte auf jeden Fall abends länger geöffnet bleiben.

> Mein Lieblingsplatz: An der "Alla-Hopp"-Anlage, im "Prinz Carl"-Biergarten und daheim auf meinem Balkon.