Offenbach (dpa/lhe) - Sonniges Herbstwetter erwartet die Menschen in Hessen überwiegend zum Start in die Woche. Zunächst gebe es gebietsweise noch dichten Nebel, teilte der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mit. In Flussniederungen könne es den ganzen Tag trüb bleiben. Abseits des Nebels werde es heiter bis sonnig und die Temperaturen steigen auf neun bis zwölf Grad. In der Nacht zum Dienstag kann es vereinzelt Frost geben.

Am Dienstag bleibe das Wetter weitestgehend stabil und nach Auflösung von Nebel und Hochnebel werde es wieder heiter bis sonnig und die Temperaturen steigen wieder auf maximal zwölf Grad. Der Mittwoch bringe ähnliches Wetter mit Höchsttemperaturen von elf Grad. Mit Niederschlägen sei an allen drei Tagen nicht zu rechnen.