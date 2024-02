Lampertheim-Hüttenfeld. (dpa/lhe) Eine Frau ist nach einem schweren Verkehrsunfall auf einer Landstraße zwischen Viernheim und Lampertheim an ihren Verletzungen gestorben. Ihr Ehemann wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Der 86-Jährige fuhr mit seiner 83 Jahre alten Frau auf der Landstraße L3111 in Richtung Hüttenfeld, als das Auto aus unbekannten Gründen in den Gegenverkehr geriet.

Ein entgegenkommendes Auto wurde vom Wagen der beiden gestreift und kam daraufhin von der Straße ab. Ein dahinter fahrendes Auto stieß frontal mit dem Fahrzeug des Ehepaars aus Heppenheim zusammen. Die Frau wurde durch den Zusammenstoß im Auto eingeklemmt und erlag ihren Verletzungen noch am Unfallort.

Die beiden anderen Unfallbeteiligten wurden ebenfalls ins Krankenhaus gebracht, konnten aber nach kurzer Zeit wieder entlassen werden. Die L3111 war für etwa drei Stunden gesperrt.