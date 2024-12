Bad Neuenahr-Ahrweiler (dpa/lrs) - Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Linienbus und einem Traktor sind in Bad Neuenahr-Ahrweiler acht Schulkinder leicht verletzt worden. Nach Polizeiangaben hatte der Fahrer des Linienbusses an einer Einmündung die Vorfahrt des von links kommenden Traktors missachtet, so dass es zu einem leichten Zusammenstoß zwischen dem Bus und der Schaufel des Traktors kam. Die Kinder seien im Zuge des Bremsmanövers verletzt worden. Eine weitere ärztliche Versorgung sei nicht erforderlich gewesen, so dass die Schülerinnen und Schüler von ihren Eltern abgeholt werden konnten.

© dpa-infocom, dpa:241209-930-312921/1