Schönenberg-Kübelberg (dpa/lrs) - Ein 20 Jahre alter Autofahrer hat am Dienstagabend im Landkreis Kusel einen Fahrradfahrer schwer verletzt und ist anschließend geflohen. Der Radfahrer hielt sich am Fahrbahnrand auf, als der Autofahrer ihn frontal mit seinem Wagen erfasste und mitriss, wie die Polizei mitteilte. Der 30 Jahre alte Radfahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Sowohl das Auto als auch den Fahrer machte die Polizei später ausfindig. Der Mann muss sich nun wegen Verkehrsunfallflucht verantworten. Die Polizei stellte den Führerschein sicher und strebt eine vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis an.

© dpa-infocom, dpa:241023-930-268273/1