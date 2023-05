Stimmen aus Waldhof Zwickau

Stimmen aus Zwickau:

> Marcel Seegert, Waldhof-Kapitän: "In den ersten 45 Minuten hatten wir die Kontrolle. Kurz vor der Halbzeit kam der Schlendrian rein, was wir in der Pause angesprochen haben. Wir wussten, dass wir wieder in die andere Richtung marschieren mussten, machen aber genau das Gegenteil. Und dann kippt so ein Spiel, dann schenkst du es her. Das ist extrem ärgerlich."

> Tim Schork, Waldhof-Sportdirektor: "Es geht jetzt weiter um den DFB-Pokalplatz. Die Gier und Entschlossenheit, dass man so etwas nicht mehr aus der Hand gibt, haben heute gefehlt. Ich verstehe nicht, dass wir uns hier so hinten rein drängen lassen. Wir hätten eigentlich nochmals einen großen Schritt machen können." rodi