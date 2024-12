Rüdiger Stotz Hintergrund

> Rüdiger Stotz wurde am 2. Februar 1957 in Mannheim geboren. Er wuchs in bescheidenen Verhältnissen im Stadtteil Pfingstberg auf, wechselte mit 17 zum VfR Mannheim, bei dem er die meiste Zeit seiner Karriere verbrachte. Der schnelle und eisenharte Verteidiger betritt für den VfR, Weinheim und Schwetzingen rund 500 Oberliga-Spiele. "Nebenher" machte er seinen Meister und betrieb in Neckarhausen eine Vertragswerkstatt. Mit seiner Frau Andrea, mit der er seit 39 Jahren verheiratet ist, hat er zwei Söhne: Daniel und Kevin. Das Ehepaar ist in Eppelheim zu Hause. wob