Radfahrerin kracht in Straßenbahn

Mannheim. (pol/vs) Eine Radfahrerin ist in Mannheim mit einer Straßenbahn zusammengestoßen und dabei leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war die 59-Jährige am Mittwochmittag gegen 13 Uhr auf der Theodor-Heuss-Anlage in Richtung Luisenpark unterwegs.

Trotz gelben Blinklichts fuhr sie ersten Erkenntnissen nach zufolge über einen Schienenweg der Straßenbahn. Zu diesem Zeitpunkt war eine 23-jährige Straßenbahnfahrerin mit der Linie 6 in Richtung Neuostheim unterwegs. Trotz Vollbremsung der Straßenbahn kam es zum Crash. Die leicht verletzte Radfahrerin musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Ort des Geschehens

Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Der Straßenbahnverkehr fiel für etwa eine Stunde aus, heißt es weiter.