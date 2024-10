Esslingen (dpa/lsw) - Weil er in Esslingen eine illegale Cannabisplantage betrieben haben soll, ist ein Mann in Untersuchungshaft gekommen. Ermittler fanden bei der Durchsuchung zweier Gewächshäuser am Donnerstag rund 190 Cannabispflanzen und beschlagnahmten sie, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. In der Wohnung des 37-jährigen Mieters der Gewächshäuser fanden sie mehr als zwei Kilogramm Cannabis. Gegen den Mann wird nun wegen des Verdachts des illegalen Anbaus von Cannabispflanzen ermittelt.

Wie genau die beiden Gewächshäuser ins Visier der Ermittler geraten waren, teilte eine Polizeisprecherin zunächst nicht mit. Nach der Cannabis-Legalisierung dürfen Erwachsene an ihrem Wohnsitz bis zu drei Cannabispflanzen gleichzeitig anbauen, zudem dürfen sogenannten Anbauvereinigungen Cannabis anbauen. Das muss aber behördlich genehmigt werden.