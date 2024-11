Wiesbaden (dpa/lhe) - Die hessische CDU startet im kommenden Jahr zusammen mit ihrer Jugendorganisation Junge Union ein Nachwuchsförderprogramm. Kristina Schröder, die ehemalige Bundesfamilienministerin aus Hessen, soll Kuratoriumsvorsitzende der Akademie werden, teilte die Partei am Abend mit.

In der "Union Academy" sollen pro Jahrgang bis zu 35 junge politische Führungskräfte der Hessen-CDU in 18 bis 24 Monaten ausgebildet werden. Mit dem Programm will die Partei nach eigenen Angaben begabte junge Menschen auf die Übernahme von Verantwortung in Politik und Wirtschaft, in Wissenschaft und Medien oder Kultur und Verbänden vorbereiten.