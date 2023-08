Info:

Anreise: Zum Beispiel mit Lufthansa (direkt) von Frankfurt nach Manchester, mit Ryanair (direkt) oder KLM (mit Stopp in Amsterdam) von Berlin nach Manchester, weiter jeweils per Mietwagen und zurück von Cardiff (z. B. mit KLM) oder London.

Übernachten: Mitten im Eryri-Nationalpark übernachtet man im Hostel-Stil über dem Pub des Dorfes Penmachno in The Eagles Bunkhouse; www.eaglespenmachno.co.uk Das Gasthaus Salutation Inn aus dem 16. Jahrhundert mit kleinen Gästezimmern in einem Neubau befindet sich bei Nanhyfer; www.salutationcountryhotel.co.uk Am Meer bei Aberteifi liegt The Cliff Hotel & Spa mit Golfplatz; www.cliffhotel.com

Aktivitäten: Außer Wandern und Wasserfälle-Gucken bieten sich meist ebenfalls kostenlose Besichtigungen prähistorischer Stätten an. Auch viele Burgruinen sind frei zugänglich. Paddeltouren auf dem SUP-Board durch die Bae Ceibwr bietet die West Coast Paddle Company in Casnewydd; www.westcoastpaddle.co.uk

Weitere Infos: www.visitwales.com, www.pembrokeshirecoast.wales, www.snowdonia.gov.wales, www.visitbritain.com