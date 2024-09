Wertheim (dpa/lsw) - Ein Radfahrer ist nach einem Sturz in Wertheim (Main-Tauber-Kreis) gestorben. Der 83-Jährige sei am Samstag von seinem Pedelec in einen Straßengraben gefallen, teilte die Polizei mit. Einem Polizeisprecher zufolge fand eine Passantin den nicht mehr ansprechbaren Mann. Sanitäter versorgten den Senior demnach an der Unfallstelle und brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote