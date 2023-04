Leichter dranbleiben

Egal was man sich vorgenommen hat – Rückschläge gehören dazu. Keinesfalls sollte man sich davon entmutigen lassen. "Einfach weitermachen!", heißt die Devise. Um frischen Mut zu schöpfen, sollte man sich überlegen, was es bedeuten würde aufzugeben. In der Regel verschwindet dann schnell der Gedanke daran. Und um dranzubleiben hilft es auch, sich immer wieder vor Augen zu führen, weshalb man ein Ziel verfolgt und erreichte Zwischenziele zu zelebrieren. Und dann – na Sie wissen schon: Einfach weitermachen! (csw)