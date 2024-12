Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens Arbeitsministerin Heike Hofmann (SPD) will heute im Landtagsplenum in Wiesbaden ihre erste Regierungserklärung abgeben. Das Thema lautet "Bildung, Betreuung und Bauen - Maßnahmen für eine gute und zukunftsfähige Kinderbetreuung in Hessen". Zudem wird voraussichtlich unter anderem ein Gesetz zur leichteren Gewinnung von zusätzlichen Lehrkräften verabschiedet.

Dazu will Hessen die Anforderungen für akademische Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger in den Lehrerberuf weiter reformieren. Wer einen Universitätsabschluss wie Master, Diplom oder Magister hat, soll künftig gemäß seinem Studiengang und nach erfolgreichem Referendariat durchgängig in nur einem Schulfach unterrichten dürfen. Bislang unterrichten Lehrer in der Regel mindestens zwei Fächer.