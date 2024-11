Biberach an der Riß (dpa/lsw) - Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 312 bei Biberach an der Riß ist ein 68-jähriger Mann lebensgefährlich verletzt worden. Es sei ein Schaden von rund 50.000 Euro entstanden, teilte die Polizei mit. Aus zunächst unbekannter Ursache sei der 68-Jährige und mutmaßliche Unfallverursacher am Dienstag auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort sei ihm ein 58 Jahre alter Fahrer eines Lastwagens entgegengekommen. Die Fahrzeuge seien daraufhin zusammengestoßen. Der Lastwagenfahrer ist nach Angaben eines Polizeisprechers unverletzt geblieben.

Da mehrere Hundert Liter Kraftstoff des Lastwagens ausliefen, war auch die Umweltbehörde im Einsatz. Die Bundesstraße musste für rund sechs Stunden gesperrt werden.