Infos:

Anreise: Mit dem Flugzeug geht es von Frankfurt nach Madrid und weiter nach Bogotá. Von dort aus ist Leticia zwei Flugstunden entfernt. Hin- und Rückflug, inklusive Leticia, kosten ab 1500 Euro.

Unterkunft: Wer gerne nah an der Natur ist, der kann die Nächte im Baumhaus der Unterkunft "Acapú" verbringen. Die Nacht kostet für zwei Personen 71 Euro. Eine Nachttour durch den Dschungel ist im Preis mit inbegriffen.

Währung: Bezahlt wird in kolumbianischen Pesos. 5000 Pesos sind etwa ein Euro. Wichtig ist, viele kleine Scheine zu haben, denn häufig haben die Leute nicht ausreichend Wechselgeld. Einen guten Wechselkurs hat man am Flughafen in Bogotá. In Leticia gibt es Geldwechselkabinen und einen Bankautomaten jedoch zu einem schlechteren Kurs.

Essen und Trinken: Tropische Früchte gibt es entweder an der Straße oder auf dem Markt. Darunter etwa die Ingabohne, die nach Zuckerwatte schmeckt oder Guanábana.