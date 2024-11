INFORMATIONEN

Infos:

Anreise: Mit dem Auto dauert die Fahrt von Heidelberg nach Dijon rund 4,5 Stunden.

Lebkuchenwerk Mulot et Petitjean: Die Fabrik und das rund 450 Quadratmeter große Museum können besichtigt werden, den Audioguide gibt es auch in deutscher Sprache (9/7 Euro pro Person/Kind 10-17 Jahre). Parken kann man entlang des Boulevard de l’Ouest – oder ein Stück die Straße hoch am Parc des Carrières Bacquin, alternativ am "Parking JDA".

Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag: 10 bis 12.30 und 14 bis 18.30 Uhr (letzter Einlass: 17.30 Uhr).

Adresse: Boulevard de l’Ouest 6, F-21000 Dijon; www.mulotpetitjean.com